В Московском регионе уже открылись парки, музеи и выставочные центры. Под запретом пока работа кинотеатров и проведение массовых мероприятий. В ближайший уикенд для тех, кто соскучился по живым концертам, Гарик Сукачев и Григорий Лепс выступят в рамках автофестиваля Drive live. Поклонники спортивных мероприятий смогут посетить йогу в парках и научиться танцевать на мастер-классах на ВДНХ. Также для посетителей свои двери открыли музеи Московского Кремля и еще 10 заведений научно-просветительской направленности. В онлайн-формате в эти выходные пройдет выставка кошек, спектакль «Огниво» и кулинарный мастер-класс от «Московских сезонов».

Онлайн-выставка кошек Summer сat show

фото предоставлено организаторами; Леонид Леонтьев

Где: официальный сайт выставки, портал «Друг», сообщество KudaGo в соцсети «ВКонтакте»

Когда: 4 и 5 июля

Стоимость: бесплатно

Summer cat show — уникальная мультиформатная онлайн-выставка кошек. 4 и 5 июля в виртуальном пространстве встретятся профессиональные фелинологи, заводчики и любители домашних животных для того, чтобы выбрать лучших представителей 40 различных пород: мейн-кунов, персов, британцев, манчкинов и других. Планируется, что в конкурсе примут участие более 800 животных со всей России, а также из Италии, Дании, Англии, Вьетнама, Украины и других стран. Каждый ринг будет транслироваться в отдельном веб-кабинете с общим доступом: зрители смогут увидеть, как проводят экспертизу, и услышать комментарии судей.

Кроме этого, участников ждет большая развлекательная программа. Ветеринары расскажут, как правильно выбрать котенка и как за ним ухаживать, а блогеры – каким образом домашний питомец может привлечь подписчиков. В рамках выставки каждый желающий сможет приобрести себе домашнего любимца и все необходимое для его содержания.

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Кулинарный мастер-класс от «Московских сезонов»

Где: страницы «Московских сезонов» в Instagram и других соцсетях

Когда: 4 июля в 13:00

Стоимость: бесплатно

Шеф-повар Юрий Книжник не перестает удивлять новыми необычными рецептами. В субботу, 4 июля, кулинар покажет, как приготовить любимое жителями Великобритании блюдо класса фастфуд под названием fish and chips. Сочная треска во фритюре, аппетитные ломтики картофеля, соус и долька лимона – готовится просто, но как же это вкусно! Мастер-класс начнется в 13:00 по московскому времени.

Йога в парках

Где: парки Москвы

Когда: c 1 июля по 31 августа

Стоимость: бесплатно

В Москве 1 июля стартовал девятый сезон бесплатных занятий по йоге на свежем воздухе, тренировки будут проходить в 20 городских парках, подведомственных департаменту культуры.

Участников ждут не только классические виды йоги, такие как хатха и кундалини, но и каула-йога с расслабляющими техниками, виньяса-флоу с динамическими связками и даже занятия Heartfulness, направленные на обретение гармонии тела и духа.

Записываться на тренировки не нужно. Чтобы принять участие, необходимо надеть удобную одежду, взять с собой коврик, хорошее настроение и приехать к началу занятия в ближайший парк. Обратите внимание, что занятия не проводятся, если температура на улице меньше 18 градусов. С правилами и полным расписанием можно ознакомиться на сайте проекта Yoga journal.

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Танцы на ВДНХ

Где: веранда Дома культуры в парке ВДНХ

Когда: 4 июля

Стоимость: бесплатно

На ВДНХ 4 июля откроется танцевальный сезон. Бесплатные мастер-классы будут проходить каждую субботу на веранде Дома культуры. Начало занятий – в 17:00 и 19:00, их продолжительность – один час. В роли преподавателя выступит призер чемпионата мира по десяти танцам Кирилл Агишев. До конца лета он будет учить всех желающих движениям самбы, румбы, сальсы, кизомбы и не только.

В ближайшую субботу в 17:00 для поклонников латиноамериканских танцев пройдет занятие по ча-ча-ча, а в 19:00 – по бачате. Пока еще продолжают действовать меры по предотвращению распространения коронавируса, так что для безопасности все тренировки будут проходить в соло-формате – это обеспечит соблюдение социальной дистанции. К тому же действует правило, ограничивающее количество участников, – заниматься одновременно могут не более 50 человек. Мастер-классы доступны для лиц старше 18 лет.

Автофестиваль Drive live

Где: парк «Яхрома»

Когда: 4 и 5 июля

Стоимость: от 10 тысяч рублей за один автомобиль (четыре человека)

В подмосковном парке «Яхрома» 4 июля откроется автофестиваль Drive live. Благодаря необычному формату участники смогут насладиться живыми выступлениями любимых артистов, не выходя из собственного автомобиля. К тому же в таком случае не придется беспокоиться о соблюдении социальной дистанции и масочно-перчаточного режима. Для еще большего удобства организаторы разработали мобильное приложение, при помощи которого можно будет заказать еду и напитки прямо к своему транспортному средству, а также занять виртуальную очередь в санитарную зону.

В рамках фестиваля 4 июля выступит Гарик Сукачев, а 5 июля зрителей порадует своими песнями Григорий Лепс. Площадка рассчитана на 500 машин. Приобрести билеты можно на сайте «Яндекс. Афиша».

Сеансы в автокинотеатрах

Где: автокинотеатры в Подмосковье

Когда: 3–5 июля

Стоимость: бесплатно

Несмотря на то, что кинотеатры еще закрыты, насладиться просмотром фильмов на большом экране можно на 11 специализированных автоплощадках, оборудованных в Подмосковье. Так, 3 июля в автокинотеатрах покажут картины «Верю в любовь», «1+1», «История одного назначения», 4 июля – «Арахисовый сокол» и «Зеленая книга», а 5 июля – «Счастье в конверте», «Легок на помине» и мультфильм «Королевские каникулы». Сеансы начинаются в 21:45. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте «Яндекс. Афиша».

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Открытие музеев Московского Кремля

Где: Москва, Красная площадь

Когда: с 3 июля

Стоимость: уточнять на сайте

Музеи Московского Кремля 3 июля возобновляют свою работу, за исключением Патриаршего дворца. Для посещения будет открыта Оружейная палата, а также территория Московского Кремля: Успенский, Архангельский, Благовещенский соборы и церковь Ризположения. Для безопасности посетителей и сотрудников вход будет осуществляться строго по сеансам, все должны быть в масках и перчатках – их можно приобрести в кассах и музейном магазине.

Купить билеты и узнать подробную информацию о правилах посещения и сеансах можно на официальном сайте музеев Московского Кремля.

Еще 10 музеев для посещения офлайн

Сайт мэра Москвы

Где: уточнять на сайтах музеев

Когда: с 1 июля

Стоимость: уточнять на сайтах музеев

В среду, 1 июля, свои двери для посетителей вновь открыли Музей космонавтики, Музей М. А. Булгакова, Московская усадьба Деда Мороза, музейно-парковый комплекс «Северное Тушино» и Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына.

Кроме того, возобновили работу Музей-квартира А. И. Солженицына, Музей сословий России, музей «Садовое кольцо», Музей Зеленограда и выставочный зал «Народные картины» Музея русского лубка и наивного искусства.

Для обеспечения безопасности на входе в музеи измеряют температуру. Во время посещения посетители и сотрудники должны соблюдать необходимые меры санитарной безопасности – носить перчатки и маски, а также не забывать про соблюдение социальной дистанции.

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Обновленная выставка в музее-заповеднике П. И. Чайковского

Где: Московская область, город Клин, улица Чайковского, дом 48

Когда: с 3 июля

Стоимость: цена входного билета – 300 рублей

В пятницу, 3 июля, в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике имени Петра Ильича Чайковского откроется обновленная экспозиция «П. И. Чайковский. Симфония «Жизнь».

В экспозицию вошли уникальные экспонаты, среди которых личные вещи, фотографии, книги, документы, письма, дневники и рукописи сочинений великого композитора. Открытие выставки приурочено к 180-летию со дня рождения Чайковского. Музей-заповедник работает с 10:00 до 18:00, среда и четверг – выходные дни.

Онлайн-трансляция спектакля «Огниво»

сайт мэра Москвы

Где: «Яндекс. Эфир»

Когда: 4 июля в 12:00

Стоимость: бесплатно

Концертная труппа Театриума на Серпуховке в субботу, 4 июля, в 12:00 покажет спектакль по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена. «Огниво» режиссера Терезы Дуровой – это синтез волшебной атмосферы, брутальной хореографии, каскадерских трюков и спецэффектов. Отличается от привычной истории лишь финал: даже откровенное зло получает свой кусочек счастья. Транслировать действо будут на портале «Яндекс. Эфир».

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