РИАМО - 2 июл. Детские сады Подмосковья готовят к открытию с 6 июля, в учреждениях проведут генеральную уборку, дезинфекцию, обработают вытяжки и воздуховоды, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

В регионе работает около двух тысяч детских садов, около 50% из них в период эпидемии были закрыты на карантин. Все воспитатели и сотрудники детских садов будут допущены к работе только после тестирования на коронавирусную инфекцию, уточнила Каклюгина.

«Мы разработали и ввели специальный стандарт, который предусматривает обязательную полную дезинфекцию учреждения с применением специальных средств, обработку вытяжек, воздуховодов. И плюс генеральная уборка. По стандарту, генеральная уборка будет проводиться до и после прихода детей, постоянная дезинфекция, протирание поверхностей, ручек», — сказала Каклюгина.

Она отметила, что запрещено объединять детей из нескольких групп в одну. Детям в первый день нужно будет получить справку у медика в детском саду. Для родителей, сотрудников и детей предусмотрено обязательное измерение температуры, для родителей и сотрудников детских садов вводится масочный режим. Обязательна обработка рук антисептиком.

«В соответствии со стандартом мы максимально увеличиваем пребывание детей на свежем воздухе, а также увеличиваем количество проветриваний помещений», — заключила глава ведомства.