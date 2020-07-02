РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 июл. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» нашли живым 11-летнего Максима Белякова, пропавшего 1 июля в деревне Павлино Балашихи, сообщается на странице отряда в соцсети «ВКонтакте».

Местонахождение Белякова не было известно с 1 июля. Ранее сообщалось, что около 11:00 мальчик сбежал из дома после ссоры с матерью, связав простыни, он спустился на землю с четвертого этажа. По факту ухода несовершеннолетнего из дома было написано заявление в полицию, которая организовала проверку, а волонтеры выезжали на поиски мальчика, расклеивали ориентировки в Балашихе.

«Найден. Жив», – говорится в сообщении.