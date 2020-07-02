РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. Депутат Мособлдумы Павел Максимович проведет онлайн-прием жителей Подольска 3 июля.

«Онлайн-прием граждан пройдет 3 июля с 13:00 до 15:00. По результатам предыдущего приема жительница микрорайона Климовск получила продуктовый набор. В социальной защите населения гражданке было отказано, так как ей 64 года, а пенсия выше минимальной», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что однако женщина проживает одна и имеет инвалидность. По данному вопросу депутат оказал содействие, в результате чего волонтеры доставили пенсионерке необходимую провизию.

Обратиться со своим вопросом к депутату можно по номеру телефона: 8(903)222-55-15, через информационную систему «Избиратель-Депутат», электронную почту: m.pavel-podolsk@yandex.ru, социальные сети и интернет-мессенджер Skype.