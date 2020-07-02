РИАМО - 2 июл. В столичном районе Кунцево ввели в эксплуатацию жилой дом на 69 квартир для переселения по программе реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Высота здания - 11 этажей. Строительство шло по индивидуальному проекту. Общая площадь квартир составляет почти 3,8 тысячи квадратных метров.

«На объекте уже завершены монолитные работы, черновые отделочные работы, ведется устройство навесных вентилируемых фасадов, монтаж внутренних инженерных систем», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Фасады выполнены в бежевых тонах, их облицуют плитами из керамогранита. Также на доме установят короба под кондиционеры.

В стадии строительства в Западном административном округе Москвы находятся 13 жилых домов для переселения по программе реновации. Их жилая площадь составляет 172 тысячи квадратных метров. До конца года планируют ввести в эксплуатацию два жилых дома, а также приступить к строительству еще на трех площадках для возведения жилых домов в рамках реализации программы реновации.