РИАМО (БАЛАШИХА) – 2 июл. Железнодорожный переезд и пешеходный переход планируют построить в микрорайоне Ольгино в Балашихе, в текущем году состоится проектирование объекта, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В четверг состоялось совещание по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта. Оно прошло в два этапа – в Реутове и на месте будущего переезда в микрорайоне Ольгино в Балашихе. В нем приняли участие замначальника Московской железной дороги по территориальному управлению Иван Паристый, заместители главы Балашихи Сергей Лукичев и Михаил Объедков, депутат совета депутатов Балашихи, член партии «Единая Россия» Ульяна Кондрякова.

«Открытие железнодорожных переездов через улицы Рождественская и Поликахина наконец даст микрорайону Ольгино свободный выход на улицу Маяковского и Носовихинское шоссе. В этом году будет проектирование, и работы будут учтены при формировании бюджета на следующий год», – сказал заместитель главы администрации Балашихи Алексей Ковалев.

По словам Кондряковой, самое большое количество обращений жителей было именно по поводу этого переезда.

«Партия «Единая Россия» готова курировать этот процесс. Мы обратились в администрацию, нам пошли навстречу, и теперь мы наконец-то понимаем, к чему мы идем», – подчеркнула Кондрякова.

Работы будут проводиться в рамках партийного проекта «Безопасные дороги».