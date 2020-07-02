РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июл. Промышленники из подмосковных Люберец смогут принять участие в выставке «Безопасность и охрана труда», которая пройдет с 8 по 11 декабря в Москве, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Люберецкие промышленники могут принять участие в международной специализированной выставке «Безопасность и охрана труда», которая пройдет с 8 по 11 декабря 2020 года в Москве на территории ВДНХ в павильоне 75. В рамках выставки будут проходить деловая программа и международный форум по безопасности и охране труда, включающие более 90 мероприятий, международные конкурсы и соревнования», - говорится в сообщении.

В деловой программе «БИОТ-2020» примут участие первые лица правительства Российской Федерации, министерства труда и социальной защиты, министерства промышленности и торговли, Ростехнадзора, Роструда, Фонда социального страхования, Росстандарта, Роспотребнадзора, представители крупного бизнеса, поставщики и другие.

Подробная информация о выставке размещена на сайте: www.biotexpo.ru.