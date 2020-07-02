РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июл. Полиция подмосковных Люберец с 6 июля будет выявлять незаконные посевы мака и конопли в рамках спецоперации, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«С 6 по 15 июля 2020 года и с 7 по 16 сентября 2020 года в целях предупреждения выявления, пресечения и раскрытия правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств естественного происхождения, выявления и ликвидации незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений - мака, конопли и других наркосодержащих растений, на территории обслуживания МУ МВД России «Люберецкое» проводится оперативно-профилактическая операция «МАК - 2020», - говорится в сообщении.

Жителей призвали в рамках ее проведения принять активное участие в выявлении и уничтожении дикорастущих наркосодержащих растений. Информацию о фактах, касающихся незаконного оборота, культивирования наркотических средств и наркопритонов можно сообщить по телефонам: 8(495)692-70-66 - телефон доверия ГУ МВД России по Московской области; 8(495)554-93-94 - дежурная часть МУ МВД России «Люберецкое»; 8(903)710-42-78 - телефон горячей линии ОНК.