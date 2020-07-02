РИАМО - 2 июл. Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова рассказала, что она не получала извещения об апелляции по делу режиссера и актрисы Ренаты Сотириади, ранее режиссер обратилась в суд с требованием восстановить ее на работе, сообщает Газета.ru.

«Нет, апелляции нет», — сказала Апексимова.

По ее словам, должность Сотириади сократили. Она занимала должность заместителя директора по Малой сцене.

Иск актрисы и режиссера к театру будут рассматривать 6 июля.