РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. В подмосковном Подольске объекты ЖКХ к отопительному сезону готовят согласно плану, сообщается в группе «Комитет по ЖКХ | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске в четверг провели выездное совещание по вопросу подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Московской области к зимнему отопительному периоду 2020-2021 годов. Председателем стал заместитель министра энергетики Владимир Мельник, также в нем принял участие заместитель руководителя Госжилинспекции Московской области Дмитрий Веселов. Помимо Подольска на совещании побывали представители Лыткарина, Воскресенска, Егорьевска.

«На данном этапе Подольск выполняет плановые показатели и планомерно ведет работу, связанную с подготовкой объектов ЖКХ к отопительному периоду. Мельник дал поручения об усилении работы по своевременной и качественной подготовке к зимнему отопительному периоду. Веселов указал, что подготовка многоквартирных домов и обслуживание внутриквартирного газового оборудования должны быть качественными», - говорится в сообщении.

На совещании заслушали и обсудили доклады представителей муниципальных образований по ряду вопросов. В том числе выполнение показателей готовности к отопительному периоду жилищного фонда, котельных, ЦТП, тепловых сетей, объектов и сетей водоснабжения и водоотведения; погашение задолженности ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и населения за услуги ЖКХ.