РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. В Подольске в ходе рейда в торговых центрах выявили ряд нарушений, в частности отсутствие одноразовых халатов и защитных экранов на местах кассиров, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с 25 июня подмосковные торговые центры возобновили свою работу. В них открылись магазины, а также маникюрные салоны, парикмахерские, химчистка. Исключения составили фудкорты, кинотеатры и детские комнаты. В Подольске в четверг прошел рейд по торговым центрам на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

«Сотрудники администрации посетили торговые центры «Галерея» и «Капитолий». Они проконтролировали соблюдение масочного режима, наличие дезинфицирующих средств, проследили за проведением регулярной санитарной обработки помещений. В ходе рейда руководителям торговых точек были сделаны замечания – на рабочих местах кассиров отсутствовали защитные экраны, а также одноразовые халаты», - говорится в сообщении.

В скором времени планируется запустить мобильное приложение, с помощью которого бизнесу нужно будет оперативно в режиме реального времени отчитываться о соблюдении стандартов в сфере услуг и торговли.

«Для каждой сферы услуг разработаны свои стандарты, которые необходимо соблюдать, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Проверки торговых объектов до и более 400 квадратных метров, а также объектов бытовых услуг и общественного питания сотрудниками потребительского рынка проводятся ежедневно», - заключается в материале.