РИАМО - 2 июл. Запрет на международные перелеты продлен до 1 августа, соответствующие телеграммы Росавиация направила руководству аэропортов России, сообщает РБК.

«До 23:59 по местному времени 31 июля 2020 года действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится в телеграмме.

Подобные телеграммы Росавиация рассылает с 27 марта, когда были введены ограничения на международное авиасообщение.

Если ведомство примет решение возобновить международное авиасообщение, аэропорты получат новые телеграммы.

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2 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Число новых случаев Covid‑19 в Москве оказалось в 10 раз меньше, чем на пике пандемии. Седьмого мая в Москве было зафиксировано 6703 новых случая инфицирования коронавирусом.

- За последние сутки в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 1055 пациентов. За все время пандемии в столице вылечились 153 248 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 6 760 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 317 больных. В Москве - 662.

- Еще 750 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего в Московской области выздоровели 36 802 пациента.

- В Москве скончался 31 человек с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3870 пациентов