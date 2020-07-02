РИАМО - 2 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что результаты голосования по поправкам к Конституции показали, что власть получила доверие жителей, и теперь это обязывает власти работать так, чтобы каждый житель видел изменения к лучшему.
Голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля.
Он подчеркнул, что явка в Подмосковье оказалась высокой – 76%. Воробьев отметил, что это лучший результат в регионе за все последние годы.
«Каждое голосование – это экзамен для власти, где главный вопрос: доверяешь или нет. Если есть доверие, можешь служить дальше. Мы видим, что сейчас это доверие власть получила. И это обязывает нас работать так, чтобы соответствовать. Чтобы каждый житель видел практические изменения к лучшему», — отметил губернатор.
Он добавил, что власть должна быть чуткой на всех уровнях – от управляющих компаний до главы или губернатора.
«Мы к этому стремимся. Стремимся, чтобы каждый человек в Подмосковье, который задает вопрос или предлагает решение, смог получить на него обратную связь», — отметил Воробьев.
Он добавил, что сейчас максимум сил и ресурсов планируют уделить экономике и восстановлению достатка людей. Продолжат стройки и благоустройство, будет проведена подготовка к новому учебному году. Губернатор подчеркнул, что важно оправдать ожидания жителей.
«Еще раз хочу поблагодарить каждого, кто пришел на избирательный участок и проголосовал. Будьте здоровы, и мы всегда на связи. Только вперед!» - заключил Воробьев.
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