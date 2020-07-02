РИАМО - 2 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что результаты голосования по поправкам к Конституции показали, что власть получила доверие жителей, и теперь это обязывает власти работать так, чтобы каждый житель видел изменения к лучшему.

Голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля.

«Дорогие жители, мы завершили голосование по поправкам в Конституцию. Мы много раз говорили, как они важны. Но одно дело – говорить, а другое дело – голосовать. Результат сегодня вы видели – вся страна поддержала изменения. За то, что сделали жители Подмосковья, мы испытываем настоящую гордость. Больше всех в стране голосов за изменения в Конституцию – 3,4 миллиона», — написал Воробьев в «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что явка в Подмосковье оказалась высокой – 76%. Воробьев отметил, что это лучший результат в регионе за все последние годы.

«Каждое голосование – это экзамен для власти, где главный вопрос: доверяешь или нет. Если есть доверие, можешь служить дальше. Мы видим, что сейчас это доверие власть получила. И это обязывает нас работать так, чтобы соответствовать. Чтобы каждый житель видел практические изменения к лучшему», — отметил губернатор.

Он добавил, что власть должна быть чуткой на всех уровнях – от управляющих компаний до главы или губернатора.

«Мы к этому стремимся. Стремимся, чтобы каждый человек в Подмосковье, который задает вопрос или предлагает решение, смог получить на него обратную связь», — отметил Воробьев.

Он добавил, что сейчас максимум сил и ресурсов планируют уделить экономике и восстановлению достатка людей. Продолжат стройки и благоустройство, будет проведена подготовка к новому учебному году. Губернатор подчеркнул, что важно оправдать ожидания жителей.

«Еще раз хочу поблагодарить каждого, кто пришел на избирательный участок и проголосовал. Будьте здоровы, и мы всегда на связи. Только вперед!» - заключил Воробьев.