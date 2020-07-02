РИАМО - 2 июл. Пожарные потушили возгорание в Москве на улице Тверской, дом 24, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«Благодаря грамотной слаженной работе в 17:14 пожар был ликвидирован», — говорится в материале.

Информации о пострадавших не поступало.

Сообщение о возгорании поступило в оперативную дежурную смену в 13:56. В 16:23 пожар был локализован на площади 800 квадратных метров.

Во время тушения пожара существовала угроза обрушения.

Видео с места крупного пожара на Тверской улице в Москве>>