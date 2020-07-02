РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июл. Люберцы вошли в число лидеров среди городских округов Подмосковья по проведению культурных мероприятий онлайн, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В июне подмосковные учреждения культуры провели почти 3 тысячи онлайн-мероприятий, набрав более 30 тысяч баллов, установив новый абсолютный рекорд за все время существования рейтинга. Наиболее заметный вклад в общий успех региона внесли, в том числе, учреждения культуры городского округа Люберцы», - говорится в сообщении.

Московская область третий месяц подряд занимает первое место в рейтинге информационной активности культурной жизни регионов на федеральном портале PRO.КУЛЬТУРА.РФ.