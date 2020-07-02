РИАМО - 2 июл. Движение автобусов № м1, 101, 904 в районе Тверской улицы в Москве временно изменено из-за пожара в доме, Тверская улица перекрыта в обе стороны от Триумфальной площади до Бульварного кольца, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ранее из пожара в реставрируемом доме перекрыли движение по Тверской улице в Москве. Предполагается, что людей в здании не было. Информации о пострадавших нет.

Автобус № 101 ходит от ДС «Мегаспорт» до Тверской Заставы, № 904 – от 4-го микрорайона Митино до Тверской Заставы, № м1 ходит на двух участках: от улицы Кравченко до кинотеатра «Ударник», от Больницы РЖД до Тверской Заставы.

Площадь возгорания достигла 300 квадратных метров.