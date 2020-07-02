РИАМО - 2 июл. Школы Подмосковья вернутся к обычному режиму работы с 1 сентября, педагоги мужественно работали в период пандемии, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

На время пандемии коронавируса школьников Подмосковья перевели на дистанционное обучение.

«С 1 сентября все школы РФ планово начинают обучение, школы Московской области — не исключение. Осенью дети и учителя увидят друг друга и продолжат образовательный процесс», - сказала Каклюгина.

Она отметила, что педагоги мужественно отработали в сложный период эпидемии. Сейчас идет пора ЕГЭ.