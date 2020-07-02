РИАМО - 2 июл. За прошедшие сутки в 13 городских округах Московской области не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении областного оперштаба по коронавирусу.

Не выявили случаев Covid-19 в Бронницах, Звездном городке, Котельниках, Красноармейске, Краснознаменске, Лотошине, Молодежном, Одинцовском округе, Пущине, Рошале, Серебряных Прудах, Черноголовке и Шаховской.

В Подмосковье за сутки выявили 317 случаев заражения инфекцией, из них в Мытищах – 32, в Красногорске – 23, в Химках – 19, Ленинском округе – 16, в Зарайске, Клину и Королеве – 13, в Домодедове и Реутове – по 12, в Щелкове – 11, в Коломенском и Рузском округах – по 10, в Воскресенске и Истре – по девять, в Балашихе, Богородском округе, Дмитровском округе, Подольске, Раменском округе и Электростали – по семь.

В Долгопрудном, Орехово-Зуевском округе и Павловском Посаде зарегистрировали по шесть случаев Covid-19, в Жуковском – пять, в Лобне и Пушкинском округе – по четыре, в Егорьевске, Кашире, Люберцах, Озерах, Серпухове и Солнечногорске – по три, в Дзержинском, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском округах, Протвине, Талдоме и Фрязине – по два, во Власихе, Волоколамске, Дубне, Ивантеевке, Лосино-Петровском округе, Луховицах, Лыткарине, Можайске, Ступине, Чехове, Шатуре и Электрогорске – по одному.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

2 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Число новых случаев Covid‑19 в Москве оказалось в 10 раз меньше, чем на пике пандемии. Седьмого мая в Москве было зафиксировано 6703 новых случая инфицирования коронавирусом.

- За последние сутки в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 1055 пациентов. За все время пандемии в столице вылечились 153 248 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 6 760 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 317 больных. В Москве - 662.

- Еще 750 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего в Московской области выздоровели 36 802 пациента.

- В Москве скончался 31 человек с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3870 пациентов