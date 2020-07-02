РИАМО – 2 июл. Свыше 1,5 тысячи жителей подмосковного Реутова оформили статус самозанятых и ведут бизнес на территории муниципалитета, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«Большинство регионов России с 1 июля получили право ввести новый налоговый режим для самозанятых. Изначально эксперимент проходил в нескольких субъектах страны, в том числе в Московской области. Он позволил гражданам вести предпринимательскую деятельность с минимальной налоговой нагрузкой – от 4 до 6%», – говорится в сообщении.

По данным на 2 июля, которые предоставило экономическое управление администрации городского округа, в Реутове статус самозанятых имеют 1507 жителей.

«В ходе недавнего обращения к россиянам президент Владимир Путин предложил разрешить предоставление гражданам данного статуса уже с 16 лет, а не с 18, как это было ранее. Это стратегически важное решение, ведь именно в руках молодых россиян сосредоточено будущее страны, регионов и городов», – отметил глава Реутова Станислав Каторов.

Кроме того, плательщики налога на профессиональный доход смогут рассчитывать на весь спектр мер господдержки, в числе которых предоставление льгот по налогам и кредитам, получение субсидий и грантов, участие в лизинговых программах, а также доступ к сервисам и обучающим программам для бизнеса.

В период пандемии самозанятые смогли воспользоваться особыми мерами поддержки – возвратом налога на профессиональный доход за 2019 год и возможностью его уплаты за счет средств так называемого налогового капитала в размере одного МРОТ в текущем году.

Воспользоваться таким режимом могут граждане, которые работают на себя и не имеют штата сотрудников. В год доход самозанятого не может превышать 2,4 миллиона рублей.