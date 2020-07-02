РИАМО - 2 июл. Льготы для семей по детским садам в Подмосковье сохранятся, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

С 6 июля в Подмосковье открываются детские сады.

«Все льготы сохранятся. Никакого повышения цен не планируется», - сказала Каклюгина.

Он отметила, что ежемесячная стоимость пребывания в детском саду составляет в регионе от 2 тысяч рублей. Это оплата питания.

«Во время пандемии никакой родительской платы в муниципальных садах не было, если ребенок не ходил в сад», - заключила Каклюгина.