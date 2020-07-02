РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 июл. Молодогвардейцы городского округа Балашиха в четверг раздали прохожим в парке шоколад, на обертке которого написаны поправки к Конституции РФ, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«В четверг представители «Молодой гвардии Единой России» провели акцию на площади перед Ледовым дворцом «Арена Балашиха». Они раздали прохожим более 800 шоколадок с текстом поправок к Конституции РФ, голосование по которым завершилось накануне. В акции приняли участие 15 молодогвардейцев, мероприятие продолжалось несколько часов», - говорится в сообщении.

Голосование по поправкам к Конституции РФ проходило с 25 июня по 1 июля. В Балашихе работали 184 избирательных участка. По данным избирательной комиссии Московской области, изменения в основном законе страны одобрили более 240 тысяч жителей Балашихи.