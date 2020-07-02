РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. Отключения электроэнергии планируют провести 6 и 7 июля в микрорайоне Климовск и в поселке Романцево подмосковного Подольска, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Подольское производственное отделение АО «Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии в период с 6 по 12 июля. В это время на энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводить технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей», - говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется 6 июля с 9:00 до 16:00 в микрорайоне Климовск на ОАО «Псковвтормет», ГСК №17; 7 июля с 9:00 до 16:00 в поселке Романцево на ВЗУ будут определять места прохождения кабельной трассы.