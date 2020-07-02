РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 июл. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов высоко оценил работу избирательных комиссий и наблюдателей Балашихи на прошедшем голосовании по поправкам к Конституции РФ и поблагодарил жителей округа за их активную гражданскую позицию, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

В Балашихе по итогам общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ явка жителей на избирательные участки составила 82,5% (296,7 тысячи избирателей). За поправки к Конституции проголосовали 81,1% балашихинцев (240,7 тысячи человек), против – 17,9% (53,2 тысячи человек).

«В Балашихе работали 180 основных и четыре временных избирательных участка. Это порядка 1,5 тысячи человек, среди которых почти половина состава комиссий работала впервые на выборах. Растянутое во времени общероссийское голосование для новых членов УИКов стало хорошей школой в постижении избирательного права. Учитывая результаты голосования по поправкам и отсутствие жалоб – это наивысшая оценка их работы», - сказал депутат.

Он поблагодарил членов участковых избирательных комиссий Балашихи и наблюдателей за проведенную работу, а также жителей городского округа за активную гражданскую позицию.

По мнению депутата, важно учесть опыт Москвы в организации электронного голосования, так как удаленное голосование из дома, дачи с помощью телефона и компьютера – это не только удобно для жителей региона, но и максимально экономично.

«Развитие цифровых технологий в Московской области, интернета позволяет внедрить эту систему на нашей территории», - подчеркнул Ефимов.

13 сентября текущего года назначены выборы в муниципальный совет депутатов Балашихи. Избирательные комиссии уже начали подготовку к новому голосованию - не менее важному для городского округа.

«Есть изменения в количестве избирательных округов, нарезке участков (вместо 10 стало семь), местах расположения помещений для голосования. Это требует проведения дополнительной информационной работы с жителями. Также считаю важным использовать ресурс более 500 наблюдателей, которые работали на голосовании по поправкам», - заключил Ефимов.