РИАМО - 2 июл. В городском округе Электрогорск Московской области завершили строительство нового производственного комплекса по изготовлению замороженных продуктов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Свое производство расширяет завод «Элика». Это крупный инвестиционный проект по изготовлению замороженных продуктов. В настоящее время завершено строительство здания площадью 30 тысяч квадратных метров по производству мясных полуфабрикатов, полуфабрикатов из теста - пельменей, чебуреков, мантов, блинчиков с начинками, а также быстрозамороженных готовых блюд», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

На заводе производят мясную продукцию, которую реализуют не только в России, но и в странах СНГ.

«Новое экологически безопасное производство с современным оборудованием позволит увеличить производственные мощности до 175 тонн готовой продукции в сутки. Это позволит обеспечить потребительский спрос на продукцию предприятия и расширить экспортные связи», - отметил Разин.

Предприятие даст более 300 новых рабочих мест.