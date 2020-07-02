РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. В подмосковном Подольске на трассе А-107 образовалась пробка длиной около трех километров в четверг вечером, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 16:59 на трассе А-107 образовалась пробка длиной около 3 километров. Движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до поворота на деревню Малое Толбино. Средняя скорость движения составляет около 15 километров в час.

Также движение затруднено на автодороге Старое Симферопольское шоссе и улицах Кирова, Большая Серпуховская, Индустриальная, Свердлова, проспекте Ленина и других.