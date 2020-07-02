РИАМО - 2 июл. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав округов уделять особое внимание текущим хозяйственным вопросам, а также обратил внимание на важность коммуникации с жителями, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Он также обратил внимание глав на важность коммуникации с жителями Московской области и разъяснения им всех важных моментов.
Ранее губернатор поручил профильному министерству разъяснить жителям, как будет организовано пребывание детей в детсадах, которые откроются 6 июля.
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