РИАМО - 2 июл. У кустарниковых собак Вицли-Пуцли и Фреи из Московского зоопарка подросли щенки, они снова стали родителями в начале мая, говорится в сообщении пресс-службы столичного зоосада.

«Самец Вицли-Пуцли и самка Фрея уже во второй раз стали родителями. Четверо щенков появились в начале мая. Сотрудники делали все, чтобы процесс родов и выхаживание были максимально естественными. Сейчас щенки уже подросли, но по-прежнему держатся поближе к родителям. Они питаются материнским молоком и уже пробуют взрослую еду», - сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Кустарниковые собаки – стайные животные. Они все время общаются, перекликаются и все делают вместе. Трое старших щенков, которые родились в сентябре прошлого года, заботятся о маме и приносят ей еду, контролируют территорию.

На природе кустарниковые собаки довольно скрытные и прячутся в южноамериканских зарослях.