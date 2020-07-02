РИАМО - 2 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность возвращения системы здравоохранения в штатный режим работы максимально оперативно, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев напомнил, что в Подмосковье с 6 июля начнут активно оказывать медуслуги по всем без исключения направлениям, начнут проводить плановые операции.

«Очень важно, чтобы мы максимально оперативно, но вместе с тем без «заступов» перешли в штатный режим работы системы здравоохранения», — сказал Воробьев.

Шестого июля также открываются детские сады. Воробьев отметил, что жители региона спрашивают об организации пребывания детей в детсадах

«Я прошу профильное министерство, а также глав давать все разъяснения по работе детских учреждений», — добавил Воробьев.

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