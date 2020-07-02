РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июл. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий не выявил нарушений противоэпидемиологических правил в фитнес-клубе «Территория фитнеса» в ходе проверки, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Накануне в Московской области открылись фитнес-клубы после перерыва из-за коронавируса.

«Режим работы немного другой, но самое главное, что есть разрешение на открытие. С 6 июля будет уже 50% загрузки залов. Я надеюсь, что скоро откроется и бассейн, жители много вопросов задают, открытие будет связано с количеством заболевших. Вирус никуда не исчез. Здесь все правила соблюдаются», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что открытия спортзалов ждали многие. Всего в Люберцах 30 фитнес-центров.

По словам управляющей делами фитнес-клуба «Территория фитнеса» в Люберцах Натальи Касьяновой, постоянные клиенты пришли в первый же день открытия зала. Но маленькие дети не могут пока заниматься - они будут нарушать дистанцию. Всем клиентам и сотрудникам измеряют температуру, надевают бахилы.

«У нас хорошая система вентиляции - мы перед открытием обновили все фильтры. Поставили ионизацию воздуха. В каждом зале происходит каждые 2 часа дезинфекция, нанесена разметка. На диванах разложены объявления о том, куда присаживаться», - подчеркнула Касьянова.

Согласно рекомендациям по организации работы объектов спорта, в спортивных учреждениях организуют все условия для минимизации вероятности заражения коронавирусной инфекцией. Все помещения и инвентарь будут проходить регулярную обработку с использованием дезинфицирующих средств.

Ограничения в части проведения групповых тренировок накладывают лимит до 20 занимающихся спортсменов одновременно. На одну легкоатлетическую дорожку или сектор, теннисный корт, конный манеж или дорожку в бассейне должно приходиться не более двух человек. А при проведении занятий в спортивных школах будут присутствовать их сотрудники из расчета один сотрудник на восемь занимающихся.

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2 ИЮЛЯ

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- За последние сутки в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 1055 пациентов. За все время пандемии в столице вылечились 153 248 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 6 760 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 317 больных. В Москве - 662.

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