РИАМО - 2 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил жителей за активное участие в голосовании по поправкам в Конституцию, он отметил, что все, что было связано с безопасностью на участках для голосования, было в приоритете, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Явка в регионе составила 76,18%, проголосовали более 4,4 миллиона человек.

«Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в голосовании, – прежде всего, жителей, которые показали беспрецедентно высокую явку. Спасибо главам и командам территорий, которые организовывали всю работу на местах, правоохранительным органам, Общественной палате, наблюдателям», — сказал Воробьев.

Он отметил, что в регионе работало почти 4,2 тысячи участков для голосования.

«Все, что связано с новыми стандартами, безопасностью, было в приоритете. Практически не зафиксировано никаких нарушений», — подчеркнул губернатор.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию стартовало в России 25 июня и завершилось 1 июля.