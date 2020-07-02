РИАМО - 2 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил жителей за активное участие в голосовании по поправкам в Конституцию, он отметил, что все, что было связано с безопасностью на участках для голосования, было в приоритете, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
Явка в регионе составила 76,18%, проголосовали более 4,4 миллиона человек.
Он отметил, что в регионе работало почти 4,2 тысячи участков для голосования.
«Все, что связано с новыми стандартами, безопасностью, было в приоритете. Практически не зафиксировано никаких нарушений», — подчеркнул губернатор.
Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию стартовало в России 25 июня и завершилось 1 июля.
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