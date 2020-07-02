РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 июл. В Балашихе за минувшие сутки выявили семь новых случаев коронавирусной инфекции, общее число инфицированных в округе составляет 1 588, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 317 новых случаев заражения Covid-19.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 58 193 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 36 802 человека выписали домой из стационаров, 921 скончался из-за развившихся осложнений. Всего 1 588 случаев заболевания зафиксирован в Балашихе», – говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу 8(800)550-50-30. Специалисты могут ответить на все интересующие вопросы.

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2 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Число новых случаев Covid‑19 в Москве оказалось в 10 раз меньше, чем на пике пандемии. Седьмого мая в Москве было зафиксировано 6703 новых случая инфицирования коронавирусом.

- За последние сутки в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 1055 пациентов. За все время пандемии в столице вылечились 153 248 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 6 760 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 317 больных. В Москве - 662.

- Еще 750 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего в Московской области выздоровели 36 802 пациента.

- В Москве скончался 31 человек с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3870 пациентов