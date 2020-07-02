РИАМО - 2 июл. Возгорание в доме №24 на Тверской улице локализовали, информации о пострадавших нет, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

В четверг в 13:56 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре на улице Тверской, 24.

«По уточненной информации, на втором этаже находящегося на реконструкции здания происходило загорание», - говорится в сообщении.

Пожар локализовали в 16:23 на площади 800 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

Начальник ГУ МЧС РФ по Москве Сергей Желтов отметил, что во время тушения была угроза обрушения.