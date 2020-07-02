РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июл. Хоровой коллектив «Родничок» из Люберец стал лауреатами третьей степени международного вокального конкурса «Летняя волна», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Хоровой коллектив «Родничок» из Люберец стал лауреатом III степени международного дистанционного конкурса вокального творчества «Летняя волна». Поздравляем юных вокалистов и их преподавателя Екатерину Вечерину с прекрасным результатом», - говорится в сообщении.

Ребята обучаются на вокально-хоровом отделении ДМШ №2 в здании школы №28.