РИАМО - 2 июл. Ожидается, что в детские сады Подмосковья на следующей неделе пойдут около 200 тысяч детей, всего в детских садах воспитывается около 400 тысяч детей, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«В дежурные группы ходили 50 тысяч детей. Мы ожидаем, что со следующей недели количество детей увеличится до 150-200 тысяч», - сказала Каклюгина.

Она отметила, что всего в детских садах воспитывается около 400 тысяч детей.

«По нашим прогнозам, число детей в детских садах будет меньше, чем в сентябре. Мы готовы к приему 100% детей», - добавила Каклюгина.

Всего в регионе с 6 июля начнет работу около 2 тысяч детских садов, отметила министр.

«Все они по поручению губернатора (Московской области Андрея Воробьева – ред.) с 6 июля начнут работу в штатном режиме. В некоторых садах, их около 30, идет плановый ремонт к началу учебного года. Эти сады в понедельник открыты не будут, остальные сады будут работать штатно», - уточнила Каклюгина.

Она отметила, что во всех учреждениях проводят дезинфекцию, генеральную уборку, чистят вентиляцию.

«Мы никак не сокращали образовательный процесс в детских садах», - заключила Каклюгина.