РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 июл. Молодогвардейцы городского округа Мытищи раздали прохожим в парке шоколад, на обертке которого написаны поправки к Конституции РФ, сообщается в Instagram-аккаунте МГЕР Мытищ.

«Сегодня в «Центральном парке культуры и отдыха» городского округа Мытищи активисты МГЕР Мытищ раздавали прохожим шоколад, где были написаны внесенные поправки к Конституции РФ», - говорится в сообщении.

Каждый прохожий, кто получил шоколад, еще раз ознакомился со статьями по поправкам. Особенно такие сладкие ознакомительные шоколадки понравились детям.