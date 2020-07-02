РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. Подрядная организация приступила к засыпке песочниц микрорайона Климовск Подольска песком, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Летнее содержание в микрорайоне Климовск. В связи со снятием ограничений на использование детских игровых площадок подрядная организация «Зеленхоз» приступила к работам по засыпке песка в песочницы», - говорится в сообщении.

Также в настоящее время на детской площадке вблизи дома 2/18 по улице Победы ведутся работы по обустройству основания из резиновой крошки. Работы планируется завершить до конца текущей недели при благоприятных погодных условиях.