РИАМО - 2 июл. Детей не обяжут носить защитные маски в детских садах, для допуска ребенка в группу понадобится справка, которую можно будет получить в детском саду, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«Никаких масок для детей не предусмотрено. Обязательное тестирование для детей тоже не предусмотрено», - сказала Каклюгина.

Она отметила, что для допуска ребенка в группу необходима справка, которую можно будет получить в детском саду, где детей осмотрит медик.

«Все родители, как и дети, должны будут также проходить утренние фильтры (измерение температуры - ред.). Родители на территории детского сада обязаны будут надеть защитные маски», - заключила Каклюгина.

Детские сады в Подмосковье откроются 6 июля.

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2 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Число новых случаев Covid‑19 в Москве оказалось в 10 раз меньше, чем на пике пандемии. Седьмого мая в Москве было зафиксировано 6703 новых случая инфицирования коронавирусом.

- За последние сутки в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 1055 пациентов. За все время пандемии в столице вылечились 153 248 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 6 760 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 317 больных. В Москве - 662.

- Еще 750 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего в Московской области выздоровели 36 802 пациента.

- В Москве скончался 31 человек с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3870 пациентов