РИАМО - 2 июл. Сотрудники детских садов пройдут тестирование на коронавирус до 6 июля, потом каждые две недели анализы будут сдавать 10% воспитателей и работников учреждений, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

В период самоизоляции в регионе работали дежурные группы, их количество по просьбам родителей увеличили с 1 до 6 тысяч. Всего в Подмосковье около 2 тысяч детских садов, уточнила Каклюгина.

«С 6 июля в наших детских садах отменяется режим дежурных групп. Детские сады будут открыты для всех детей. Все воспитатели и сотрудники детских садов как минимум перед открытием будут проходить тестирование на ковидную инфекцию. Что касается дальнейшего тестирования, то минимум 10% всех воспитателей будут проходить тестирование раз в две недели», - сказала Каклюгина.

Она отметила, что тестирование будет абсолютно бесплатным для сотрудников.

Также стандарт предусматривает регулярную дезинфекцию помещений, обязательное тестирование по утрам на наличие температуры.

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2 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Число новых случаев Covid‑19 в Москве оказалось в 10 раз меньше, чем на пике пандемии. Седьмого мая в Москве было зафиксировано 6703 новых случая инфицирования коронавирусом.

- За последние сутки в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 1055 пациентов. За все время пандемии в столице вылечились 153 248 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 6 760 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 317 больных. В Москве - 662.

- Еще 750 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего в Московской области выздоровели 36 802 пациента.

- В Москве скончался 31 человек с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3870 пациентов