РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 июл. В Домодедове за сутки выявили еще 12 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число заразившихся в округе с начала эпидемии составляет 1 725, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 317 новых случаев заболевания.

«Выявленные случаи по городским округам: <...> Домодедово - 1 725», - говорится в сообщении.

Всего в Московской области зафиксировано 58 193 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 921 заболевший. Выздоровели и выписались 36 802 человека.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

2 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Число новых случаев Covid‑19 в Москве оказалось в 10 раз меньше, чем на пике пандемии. Седьмого мая в Москве было зафиксировано 6703 новых случая инфицирования коронавирусом.

- За последние сутки в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 1055 пациентов. За все время пандемии в столице вылечились 153 248 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 6 760 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 317 больных. В Москве - 662.

- Еще 750 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего в Московской области выздоровели 36 802 пациента.

- В Москве скончался 31 человек с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3870 пациентов