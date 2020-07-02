РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июл. За минувшие сутки в подмосковных Люберцах выявили три новых случая заражения коронавирусом, за весь период пандемии в округе зарегистрировано 1 925 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по борьбе с Covid-19.

317 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Подмосковье за сутки.

«В Люберцах выявили за сутки три случая коронавируса. Всего в округе 1 925 заболевших», - говорится в сообщении.

В Котельниках за сутки не выявили новых случаев инфицирования коронавирусом, всего в округе зафиксировано 306 случаев Covid-19. В Дзержинском выявили два новых случая Covid-19, общее число заражений в округе достигло 526.

Всего в Московской области зафиксировано 58 193 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 921 заболевший. Выздоровели и выписались 36 802 человека.

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Текстовая трансляция

2 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Число новых случаев Covid‑19 в Москве оказалось в 10 раз меньше, чем на пике пандемии. Седьмого мая в Москве было зафиксировано 6703 новых случая инфицирования коронавирусом.

- За последние сутки в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 1055 пациентов. За все время пандемии в столице вылечились 153 248 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 6 760 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 317 больных. В Москве - 662.

- Еще 750 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего в Московской области выздоровели 36 802 пациента.

- В Москве скончался 31 человек с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3870 пациентов