РИАМО - 2 июл. Из-за пожара в реставрируемом доме перекрыто движение по Тверской улице в Москве, сообщается в Twitter-аккаунте ГКУ «Центр организации дорожного движения».

Пожар произошел по адресу: Тверская улица, дом 24. Предварительно, в здании не было людей. Информации о пострадавших не поступало. Площадь возгорания достигла 300 квадратных метров.

«Тверская перекрыта в обе стороны от Триумфальной площади до Бульварного кольца», - говорится в сообщении.

Движение на прилегающих улицах также сильно осложнено.

Автолюбителей призвали временно воздержаться от поездок в центр города.

В Мосгортрансе также сообщили, что автобусы №м1, 101, 904 в районе Тверской улицы временно ходят по измененным маршрутам.

Видео с места крупного пожара на Тверской улице в Москве>>