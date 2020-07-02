РИАМО - 2 июл. Из-за пожара в реставрируемом доме перекрыто движение по Тверской улице в Москве, сообщается в Twitter-аккаунте ГКУ «Центр организации дорожного движения».
Пожар произошел по адресу: Тверская улица, дом 24. Предварительно, в здании не было людей. Информации о пострадавших не поступало. Площадь возгорания достигла 300 квадратных метров.
«Тверская перекрыта в обе стороны от Триумфальной площади до Бульварного кольца», - говорится в сообщении.
Движение на прилегающих улицах также сильно осложнено.
Автолюбителей призвали временно воздержаться от поездок в центр города.
В Мосгортрансе также сообщили, что автобусы №м1, 101, 904 в районе Тверской улицы временно ходят по измененным маршрутам.
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