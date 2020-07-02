РИАМО – 2 июл. До конца 2020 года в России присвоят первые звания «Город трудовой доблести», инициатива о присвоении почетного статуса городам страны получила всенародную поддержку, сообщил в четверг президент России Владимир Путин.

«Федеральный закон устанавливает порядок присвоения звания «Город трудовой доблести». Заявки в российский оргкомитет «Победа» поступили от 28 городов. Сегодня их обсудим и первые решения о присвоении почетного звания примем уже в текущем, юбилейном году», - сказал Путин в ходе онлайн-заседания оргкомитета «Победа».

По его словам, инициатива о присвоении почетного статуса городам страны получила всенародную поддержку. Президент обратил внимание членов оргкомитета на то, что в отношении некоторых городов жители уже собрали большое количество подписей в поддержку присвоения статуса.