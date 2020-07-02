РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 2 июл. Власти Подольска разместили извещение о проведении открытого конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству пешеходной зоны на бульваре 65-летия Победы, там появится каток, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации округа.

В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству пешеходной зоны по бульвару 65-летия Победы от улицы Академика Доллежаля до границы микрорайона Кузнечики.

«Окончание подачи заявок – 17 июля 2020 года, дата проведения аукциона – 27 июля 2020 года. Мероприятие по благоустройству общественного пространства бульвара 65-летия Победы включили в госпрограмму Московской области «Формирование современной комфортной городской среды». Финансирование мероприятий по благоустройству предусмотрено из областного бюджета и бюджета муниципального образования. Реализация проекта – 2021 год», – говорится в сообщении.

Планируется разместить на бульваре парковые аттракционы заводского изготовления; танцплощадку; пункт проката игрового и спортивного инвентаря; площадку для игры в настольный теннис; баскетбол; веревочный парк; места отдыха детей, прогулочной зоны, зоны тихого отдыха, спортивно-оздоровительные зоны, зоны массовых мероприятий, пункт буккроссинга, площадку для выгула собак. Также обустроят многофункциональную площадку площадью 1000 квадратных метров для использования в летний период как фонтан или площадку для катания на роликах и скейтбордах, а в зимний период - как каток.

Начальная максимальная цена контракта составляет около 5 миллионов рублей. Ориентировочная общая площадь участка – 2,9 гектара. Концепция благоустройства пешеходной зоны получила одобрение жителей на общественных обсуждениях, также ее одобрил экспертный совет при межведомственной комиссии по обеспечению реализации мероприятий по формированию современной городской среды, предусмотренными государственными программами Московской области.