РИАМО - 2 июл. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшее в России голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию плебисцитом о консолидации общества вокруг президента.

«По сути, голосование по Конституции стало плебисцитом о консолидации общества вокруг президента России Владимира Путина как надежды на стабильность, порядок и преодоление сложнейших вызовов, стоящих перед страной», - написал Собянин на своем персональном сайте.

По мнению Собянина, именно поэтому вопрос о поправках вызвал активные политические дискуссии, а явка на голосовании оказалась достаточно высокой.

«Страна, граждане, москвичи сделали четкий и однозначный выбор. Выбор от сползания в хаос - к сложному, трудному, но позитивному движению вперед», - отметил мэр столицы.

Он подчеркнул, что голосование проходило в сложный эпидемиологический период, на фоне угрозы распространения коронавируса. Также Собянин поблагодарил всех москвичей, которые выполнили свой гражданский долг и приняли участие в голсоовании.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля. Окончательные итоги будут подведены 3 июля.