РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. Подольский юрист Сенаторского клуба Юрий Шипилов отстоял право многодетной семьи на соцпомощь в областном суде, сообщил «РИАМО в Подольске» Шипилов.

К юристу обратилась жительница округа с тремя детьми, один из которых инвалид, семью отказывались признавать многодетной. Помимо этого, женщине отказали в пособии на ребенка-инвалида.

«На днях я, как представитель единственного многодетного родителя, участвовал в Московском областном суде в заседании судебной коллегии по гражданским делам в рассмотрении апелляционной жалобы», - сказал Шипилов.

Ему удалось отстоять право нуждающейся в помощи семьи на социальную поддержку. Суд обязал министерство социального развития выдать удостоверение многодетной семьи и осуществить все полагающиеся виды помощи.