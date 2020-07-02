РИАМО - 2 июл. Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялось, несмотря на все сложности, сообщил в четверг президент России Владимир Путин.

«Самый дорогой, главный праздник нашей страны, несмотря ни на что, состоялся. В священный для всех нас день, 9 мая, мы чествовали ветеранов. <...> А 24 июня <...> по улицам наших городов торжественным маршем прошли правнуки солдат-освободителей», - сказал Путин в ходе онлайн-заседания оргкомитета «Победа».

Президент также поблагодарил организаторов всех мероприятий, связанных со знаковой датой для нашей страны. Кроме того, президент выразил благодарность волонтерам, которые оказывали помощь пенсионерам и ветеранам в период пандемии.