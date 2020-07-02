РИАМО - 2 июл. Площадь пожара в реставрируемом доме на Тверской улице в Москве увеличилась, она достигла порядка 300 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«В 13:56 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Тверская, дом 24», - говорится в сообщении.

Пожарные оперативно прибыли на место и приступили к тушению.

Сейчас пожарные продолжают работать на недопущение распространения огня и полную ликвидацию данного пожара с соблюдением техники безопасности и правил охраны труда.

Информации о пострадавших не поступало. По предварительной информации, людей внутри здания нет.