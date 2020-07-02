РИАМО - 2 июл. В Чехове завершили реконструкцию городского стадиона «Химик», объект ввели в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Благодаря проведенной реконструкции на стадионе появились трибуны на 1186 мест, комментаторские кабины, раздевалки, инвентарные помещения. Обновлено футбольное поле, беговые дорожки, оборудованы площадки для прыжков в длину, площадка для игровых видов спорта. Установлены информационные табло и мачты освещения», - сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Прилегающую территорию благоустроили. Появились парковочное пространство и зеленые насаждения.

Реконструкция проводилась в рамках государственной программы «Строительство социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.