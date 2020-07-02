РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июл. Семьи подмосковных Люберец могут поучаствовать во всероссийском конкурсе видеороликов «МЫ», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей, Ассоциация кинопедагогов России и Московский педагогический государственный университет объявили всероссийский конкурс семейных видеороликов «МЫ». К участию в конкурсе приглашаются семейные команды, состоящие из 1-2 родителей и детей, воспитывающихся в данной семье», - говорится в сообщении.

Принимаются творческие работы в номинациях: «Мы - семья!», «Наша малая Родина», «Наши семейные увлечения», «Наши питомцы», «Наш семейный мультик».

Количество работ, представленных одним участником в одной номинации, а также количество заявленных участником номинаций не ограничивается. Для участия в конкурсе необходимо пройти по ссылке и заполнить форму заявки участника, прикрепить заполненный отсканированный файл «Согласие на обработку персональных данных», заполнив по форме, прикрепить конкурсные материалы - видеоролик - файл с указанием ФИО участника и названием работы, прикрепить краткое описание замысла и сюжета видеоролика - не более одного листа A4 с пробелами.

Награждение победителей производится на VII Международном кинофестивале «Ноль Плюс». Каждый победитель конкурса награждается дипломом и призом. Все участники конкурса получат сертификат участника.

Узнать подробности можно на сайте: https://nra-russia.ru/sobyitiya-nra/2020/maj/sozdaj-svoj-semejnyij-videorolik.html.