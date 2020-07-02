РИАМО - 2 июл. Президент России Владимир Путин готов подписать указ о внесении поправок в Конституцию РФ сразу же после подведения итогов плебисцита в Центральной избирательной комиссии, сообщает РИА Новости.

«Разумеется, это (подписание указа – ред.) будет сделано оперативно», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля. Окончательные итоги будут подведены 3 июля.